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02:49, 31 декабря 2024Экономика

В России назвали выплату обязательной 13-й зарплаты невозможной

Юрист Иванова: обязательная выплата 13-й зарплаты невозможна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заставить работодателей выплачивать своим сотрудникам 13-ю зарплату невозможно, поскольку это нецелесообразно. Об этом агентству «Прайм» рассказала партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

«Если это станет обязательным, то иные премии и надбавки будут уменьшены. Если это будет невозможно, то компания придумает, как сэкономить на другом — например, отменить добровольное медицинское страхование», — сказала она.

По ее словам, законодатели не поддержат подобную инициативу. Эксперт подчеркнула, что имеющие возможность дополнительно поощрять сотрудников работодатели уже это делают, однако другие не станут повышать фонд оплаты труда на 8,3 процента. Иванова добавила, что введение закона об обязательной 13-й зарплате приведет к экономии на других премиях и надбавках.

Ранее заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова назвала способ заработать на 13-й зарплате. Для этого следует положить средства на накопительный счет или срочный вклад.

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