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00:40, 31 декабря 2024Мир

В США рассказали о фатальном сочетании факторов крушения самолета в Южной Корее

NYT: к авиакатастрофе в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: NEWSIS / XinHua / Global Look Press

К авиакатастрофе в Южной Корее, где взорвался самолет авиакомпании Jeju Air, привело «фатальное сочетание факторов». Об этом эксперты рассказали изданию The New York Times (NYT).

По словам председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вона, пилоты в случае отказа шасси обычно не спешат с приземлением, однако в данной ситуации пилот решил, что у него нет времени. По мнению профессора общественной безопасности в Корейском открытом киберуниверситете Пэк Сын Чжу, к отказу шасси могла привести неисправность двигателя, что и вынудило пилота действовать «в считанные минуты».

Также к трагедии привело сокращение взлетно-посадочной полосы с 2,8 километра до 2,5 километра из-за строительных работ. При этом самолет приземлился дальше, чем обычно, и этой длины не хватило. Некоторые эксперты уверены, что крушения можно было избежать, если бы в конце полосы не находилась бетонная антенна-локализатор — именно в нее врезался самолет, после чего произошел взрыв.

Ранее еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air появились проблемы с шасси. «Рейс Jeju Air вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — говорится в сообщении.

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