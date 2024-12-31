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14:41, 31 декабря 2024Путешествия

В трех российских аэропортах сняли ограничения на работу

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы отменили ограничения на работу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех российских аэропортах — во Владикавказе, Грозном и Махачкале — сняли ранее введенные ограничения на работу. Об этом в Telegram сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения во всех трех вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Кореняко пояснил, что такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Так, в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились четыре рейса, следовавших в Махачкалу, а также один рейс, следовавший во Владикавказ.

Ранее о возобновлении работы аэропорта Владикавказ сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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