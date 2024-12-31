В трех российских аэропортах сняли ограничения на работу

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы отменили ограничения на работу

В трех российских аэропортах — во Владикавказе, Грозном и Махачкале — сняли ранее введенные ограничения на работу. Об этом в Telegram сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения во всех трех вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Кореняко пояснил, что такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Так, в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились четыре рейса, следовавших в Махачкалу, а также один рейс, следовавший во Владикавказ.

Ранее о возобновлении работы аэропорта Владикавказ сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.