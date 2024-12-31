Закрывавшуюся из-за угрозы наводнения дамбу в Петербурге открыли

Закрывавшуюся из-за угрозы наводнения дамбу в Санкт-Петербурге открыли

В 00:30 по московскому времени 31 декабря затворы дамбы Санкт-Петербурга были открыты. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

«Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов», — отмечается в публикации.

Уточняется, что работа систем КЗС от наводнений продолжается в штатном режиме с постоянным отслеживанием состояния гидрометеорологической обстановки.

Все затворы КЗС закрыли утром 30 декабря для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений по решению МЧС.

Ранее в Северной столице сумели предотвратить особо опасное наводнение, закрыв затворы дамбы. Ожидалось, что уровень воды поднимется на 160 сантиметров.