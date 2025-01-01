Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике отстранили пожизненно

Экс-тренера сборной Азербайджана по гимнастике Василеву отстранили пожизненно

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Азербайджанскую гимнастическую федерацию (AGF), экс-тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву, а также действующего тренера Сияну Василеву и тренера AGF Евгению Виляеву. Информация появилась на официальном сайте GEF.

Василеву лишили звания «почетного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG). Также ее отстранили от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на 8 лет. Кроме того, ей пожизненно запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации, которая связана с FIG. Перед возвращением в гимнастику Василева будет обязана пройти трехмесячные курсы по охране труда.

Сияна Василева и Виляева были условно отстранены от деятельности в рамках FIG на 18 месяцев и 12 месяцев соответственно с испытательными сроками в три и два года. Она будут должны удовлетворительно завершить курсы FIG, которые связаны с поведенческой осведомленностью и защитой детей и молодежи. Помимо этого их ждет годовой период наблюдения.

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