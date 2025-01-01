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06:04, 1 января 2025Мир

Договору ЕАЭС исполнилось десять лет

Посольство РФ в США: договору ЕАЭС 1 января исполняется 10 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 1 января 2025 года используется десять лет. Он был заключен 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Об этом в Telegram-канале сообщило посольство России в США.

Членами договора являются Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия. В дипмиссии отметили, что за годы существования странам-участникам удалось добиться значительных результатов, в частности функционирует внутренний рынок, расширяется география международных контактов, растет взаимная торговля.

«Государства ЕАЭС углубляют и укрепляют взаимовыгодное сотрудничество в различных областях: таможенной сфере, таможенно-тарифном, нетарифном и техническом регулировании, промышленной кооперации, транспорте и логистике, энергетике и сельском хозяйстве», — рассказали в посольстве.

Там добавили, что за десять лет союз стал важным игроком на международной арене. Так, сеть международных контактов включает соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией, договоренности с Китаем и более 80 меморандумов о сотрудничестве со странами и объединениями по всему миру.

Ранее Иран получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Решение было принято на саммите ЕАЭС, который проходит в Санкт-Петербурге 26 декабря.

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