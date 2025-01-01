BZ: Европе нужно наладить контакты с РФ для урегулирования украинского конфликта

В Германии призвали Европу возобновить контакты с Россией ради урегулирования конфликта на Украине. Соответствующий материал опубликовало немецкое издание Berliner Zeitung.

В частности, авторы материала призвали перейти Европу от поддержки воюющей стороны к совместному управлению мирным процессом. Отмечается, что степень взаимодействия с Россией в этом вопросе станет решающим фактором.

Более того, авторы полагают, что наладить отношения с Россией может именно Германия, так как имеет общие интересы в экономике. Но для этого в ФРГ должны появиться политики, которые не побоятся идти против общей повестки и вместо взгляда в сторону Вашингтона будут посещать Москву и Киев для формирования идей по созданию прочного мира.

Ранее в Германии назвали единственный выход из конфликта для президента Украины Владимира Зеленского. Так, немецкое издание заявило, что переговоры остаются единственным сценарием.