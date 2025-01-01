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12:22, 1 января 2025Мир

Хуситы заявили об уничтожении американского дрона над Йеменом

Сариа: средства ПВО уничтожили MQ-9 Reaper над Йеменом
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Josh Smith / Reuters

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper над Йеменом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя вооруженных сил движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Средства противовоздушной обороны йеменских вооруженных сил смогли уничтожить американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Мариб», — приводит агентство его слова.

Сариа добавил, что это уже 14-й такой беспилотник, сбитый силами мятежников с начала эскалации конфликта.

Ранее в столице Йемена Сане истребители США нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны правительства, созданного на севере страны движением «Ансар Аллах». Авиаудар был нанесен по штаб-квартире Минобороны в центре Саны.

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