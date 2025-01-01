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22:35, 1 января 2025Интернет и СМИ

На Украине раскритиковали решение Зеленского по газу

Журналистка Панченко: Зеленский жертвует людьми при отказе от российского газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Журналистка Диана Панченко прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского об отказе от российского газа. Об этом она написала в социальной сети X.

Панченко отреагировала на публикацию Зеленского, заявившего о «поражении» России после прекращения транспортировки топлива в Европу через Украину.

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«Ты приносишь в жертву граждан Украины, а также многих европейцев. Хочешь доказать [президенту России Владимиру] Путину, что все могут обойтись без его газа?» — возмутилась она.

По мнению журналистки, желающие найдут возможность получить российский газ. При этом украинцы продолжат страдать.

Подача российского газа через Украину стала технически и юридически невозможна с 08:00 по Москве 1 января 2025 года, заявили в «Газпроме». Прекращение транзита связано с отказом Украины продлевать соответствующие соглашения.

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