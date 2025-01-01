Назван главный антирекорд Украины на фронте в 2024 году

AFP: Украина потеряла в 2024 году в 7 раз больше территории, чем в предыдущем

За 2024 год Украина потеряла в семь раз больше территорий, чем за предыдущий, что существенно затруднило положение Вооруженных сил республики (ВСУ) в конфликте. Главный антирейтинг страны на фронте назвало агентство Agence France-Presse (AFP).

«Выступление украинского лидера Владимир Зеленского завершает трудный год для измученной страны. Существует опасение, что военная и политическая поддержка США сократится, когда Дональд Трамп займет Белый дом», — предрекли авторы статьи.

Ранее британская газета The Financial Times сделала прогноз, согласно которому украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий. В то же время процесс вступления Украины в НАТО фактически будет заморожен.