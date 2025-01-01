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07:01, 1 января 2025Забота о себе

Названы эффективные способы снять симптомы похмелья

Нарколог Асадуллин посоветовал пить при похмелье айран и тан
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Skilful / Shutterstock / Fotodom

Похмелье — это состояние отравления организма продуктами распада этанола, сообщил доктор медицинских наук, профессор, врач-нарколог Азат Асадуллин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал эффективные способы, позволяющие снять его симптомы.

По словам врача, после употребления большого количества алкоголя могут появиться следующие признаки интоксикации: тошнота и рвота, головная боль и головокружение, жажда, слабость, дрожь в руках и ногах, боль в мышцах. Возможно также учащенное сердцебиение, повышенная чувствительность к звукам и свету.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений и прийти в норму, в первую очередь необходимо восстановить водно-солевой баланс, убежден специалист. Для этого в течение дня следует пить как можно больше жидкости.

Справиться с обезвоживанием помогут чистая вода, некрепкий травяной чай или несладкие морсы. Потерю солей можно восполнить с помощью минеральной воды, рассола (без уксуса), нежирного бульона или других напитков с высоким содержанием солей и электролитов. Свежевыжатые соки цитрусовых, богатые витамином С, придадут сил и бодрости. Кисломолочные продукты — кефир, йогурт, айран, тан — богаты витаминами, минералами, аминокислотами и полезными бактериями. Они тоже восстанавливают баланс веществ и помогают выводить токсины из печени

Азат Асадуллиннарколог

При этом важно исключить кофе и крепкий чай, так как они повышают артериальное давление, а кофе еще и усиливает обезвоживание. Алкоголь тоже пить не стоит — он даст лишь временное облегчение, а затем снова наступит похмелье, обратил внимание нарколог.

Кроме того, стоит предоставить организму условия для спокойного восстановления: хорошо выспаться, проветрить помещение, чтобы получить достаточно кислорода, если есть силы, недолго прогуляться, добавил врач. Все это ускорит обменные процессы и вывод токсинов.

Эксперт отметил, что при сильно выраженных симптомах похмелья может помочь медикаментозная поддержка. При этом гораздо действеннее аспирина, по его словам, препараты, содержащие витамины B1, В6 и С, минералы магний, натрий, калий и другие микроэлементы. Они ускоряют обменные процессы и способствуют быстрому выведению продуктов распада этилового спирта.

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«Хорошо себя зарекомендовала янтарная кислота. Ее лучше принять до застолья, но можно и при похмелье. Этот БАД замедляет всасывание токсинов в кровь, ускоряет метаболизм и снижает воздействие спиртного на печень. Наиболее эффективны препараты, содержащие метадоксин. Как и янтарную кислоту, их можно принять до употребления спиртного — тогда они активируют ферменты, расщепляющие этанол, и предотвращают похмелье. Если неприятные симптомы уже проявились, то прием метадоксина защитит печень от разрушительного эффекта алкоголя и оптимизирует действие нейромедиаторов», — заключил нарколог.

Ранее исследование компании First Data показало, что в России резко подскочили онлайн-продажи средств от похмелья. Чаще всего такие препараты покупают люди в возрасте 25–35 лет (31 процент) и 35–45 лет (32 процента).

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