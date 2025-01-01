Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:57, 1 января 2025Россия

Премьер Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Премьер Мишустин заявил, что сплочение общества позволяет делать Россию сильнее
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Михаил Мишустин. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и отметил, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами. Обращение премьера опубликовано на сайте правительства.

«Вместе мы делаем нашу страну сильнее», — подчеркнул политик.

Мишустин также поздравил россиян с наступающим Рождеством. Он уточнил, что жители страны ждут Новый год и Рождество с особым волнением, подводят итоги, с надеждой думают о будущем, загадывают заветные желания.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом.

До этого Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предсказали заключение Украиной договора с отказом от территорий в 2025 году. На какие условия пойдет Киев?

      В Подмосковье набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют

      ВСУ атаковали еще один российский регион в новогоднюю ночь

      Власти ФРГ призвали немцев продолжать экономить газ

      В России подорожала водка

      На Западе оценили последствия прекращения транзита российского газа через Украину

      В США нашли самый большой тайник со взрывчаткой в истории

      Стало известно об обострении серьезной проблемы в элитной бригаде ВСУ

      Пашинян объявил руководящей идеологией «реальную» Армению

      В России запретили устанавливать западные средства ПО в критической инфраструктуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше