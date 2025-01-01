Премьер Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Премьер Мишустин заявил, что сплочение общества позволяет делать Россию сильнее

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и отметил, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами. Обращение премьера опубликовано на сайте правительства.

«Вместе мы делаем нашу страну сильнее», — подчеркнул политик.

Мишустин также поздравил россиян с наступающим Рождеством. Он уточнил, что жители страны ждут Новый год и Рождество с особым волнением, подводят итоги, с надеждой думают о будущем, загадывают заветные желания.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом.

До этого Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год.