Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Песков: Путин поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — заявил он.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Глава Китая получил от российского лидера аналогичное поздравление.

До этого Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год.