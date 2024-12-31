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21:44, 31 декабря 2024Россия

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Песков: Путин поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergei Ilyin / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — заявил он.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Глава Китая получил от российского лидера аналогичное поздравление.

До этого Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год.

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