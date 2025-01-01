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06:25, 1 января 2025Мир

Президент Тайваня поприветствовал сотрудничество с Китаем при одном условии

Reuters: президент Тайваня понадеялся на здоровое сотрудничество с Китаем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лай Циндэ

Лай Циндэ. Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press

Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что приветствует равноправные, достойные, здоровые и упорядоченные обмены с Китаем при одном условии. Об этом сообщает Reuters.

Однако политик задался вопросом, проявляет ли Пекин добрую волю, учитывая, по его словам, блокирование таких простых вещей, как туризм.

«Но я все равно хочу подчеркнуть: Тайвань надеется на здоровые и упорядоченные обмены с Китаем, основанные на принципах взаимности и достоинства», — отметил он.

Тайваньский глава добавил, что журналистам следует спросить власти КНР, почему граждане могут свободно путешествовать в такие страны, как США и Япония, но при этом подвергаются контролю, когда дело касается Тайваня.

28 декабря Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову семи самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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