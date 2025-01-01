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06:10, 1 января 2025Бывший СССР

Расчеты ЗРК «Бук-М2» ликвидировали дрон ВСУ на каховском направлении

Расчеты ЗРК «Бук-М2» ликвидировали беспилотник ВСУ на каховском направлении
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Днепр» ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что расчетом ЗРК «Бук-М2» в ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства была обнаружена воздушная цель противника — она двигалась в направлении российских войск. Артиллеристы уничтожили цель, выполнявшую аэроразведку позиций войск Вооруженных сил России.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» сбил военный вертолет и боевой самолет украинских войск над правым берегом Днепра в Херсонской области. Кроме того, сообщалось, что военные Украины боятся залетать в воздушное пространство над территорией региона, так как знают, что будут сбиты российскими средствами ПВО.

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