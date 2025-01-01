Ребенку в России прострелили глаз из лука

В Великом Новгороде ребенок прострелил глаз своему брату из детского лука

В Великом Новгороде ребенок прострелил глаз своему брату из детского лука, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что в глаз 11-летнему мальчику попал наконечник стрелы. Ему диагностировали контузию правого глаза и ушибленную рану конъюнктивы. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

В 2022 году в Ленинградской области 11-летнему мальчику прострелили ногу из лука, ребенок попал в больницу. Двое подростков стреляли из пластикового детского лука на участке. Одна из пущенных ими стрел угодила за забор и оказалась в ноге 11-летнего россиянина, который в это время проезжал мимо на велосипеде.

