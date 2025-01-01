Решение Зеленского по транзиту газа назвали в России ударом в спину Европе

Шеремет: решение Украины по транзиту газа стало шоком для ЕС

Решение президента Украины Владимира Зеленского по транзиту газа стало шоком для ЕС, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Его цитирует РИА Новости.

«Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину», — высказался парламентарий.

По его мнению, власти Украины фактически взяли в заложники население европейских стран, поставив под сомнение существование Европы.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отказ Зеленского от транзита российского газа через Украину является вредительством. Он отметил, что это можно считать диверсией в интересах американских поставщиков сжиженного газа в ЕС.

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину — истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.