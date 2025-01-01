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11:33, 1 января 2025Россия

Стали известны потери ВСУ в 2024 году

РИА Новости: в 2024 году ВСУ потеряли около 593 410 человек
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024 году потеряли свыше 590 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны России.

Согласно сообщению агентства, в начале прошлого года украинские военные теряли около четырех тысяч солдат в неделю, к концу мая еженедельные потери ВСУ увеличились до десяти тысяч человек. Кроме того, большие потери противник понес при попытках прорваться через российскую границу в Белгородской и Курской областях.

«Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В результате потери ВСУ в прошедшем году составили около 593 410 человек.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли более одного миллиона военнослужащих, в статистику вошли убитые и раненые бойцы. Также в Минобороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

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