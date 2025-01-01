Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
1:2
Завершен
Кей Нисикори
Гонконг
Брентфорд
Сегодня
20:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Арина Соболенко
Завтра
13:00 (Мск)
Юлия Путинцева
Брисбен (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
04:00 (Мск)
Кимберли Биррелл
Брисбен (ж)
Андрей Рублёв
Завтра
13:30 (Мск)
Фабиан Марожан
Гонконг
19:31, 1 января 2025Спорт

Тренер «Ариса» высказался о роли Кокорина в команде

Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин осознал, что он капитан, ведет команду вперед
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о роли в команде российского форварда Александра Кокорина. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Он чувствует, что в этом сезоне мы можем чего-то добиться. Я чувствую большую заряженность с его стороны. Плюс он осознал, что он капитан, ведет команду вперед, может подсказать на поле. Сейчас Саша показывает то, что он показывал в первом сезоне», — заявил Шпилевский.

В июне 2024-го Кокорин признался, что на данный момент считает невозможным свое возвращение в Россию. «По личным соображениям. Пока не могу рассказать», — отметил футболист.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он забил 13 мячей в 29 матчах. В России нападающий выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      Для иностранных абитуриентов в России захотели ввести единый экзамен

      Россиянин запустил фейерверк в толпе прохожих

      Эрдоган ответил указавшей на его старение женщине

      Трамп назвал «актом чистого зла» наезд машины на толпу в Новом Орлеане

      Тренер «Ариса» высказался о роли Кокорина в команде

      Россиян предупредили о вызывающем тяжелое течение болезни вирусе гриппа

      Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

      Сырский рассказал о визите в Курскую область

      Глава российского региона сообщил о раненных при атаке ВСУ 31 декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше