Тренер «Ариса» высказался о роли Кокорина в команде

Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин осознал, что он капитан, ведет команду вперед

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о роли в команде российского форварда Александра Кокорина. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Он чувствует, что в этом сезоне мы можем чего-то добиться. Я чувствую большую заряженность с его стороны. Плюс он осознал, что он капитан, ведет команду вперед, может подсказать на поле. Сейчас Саша показывает то, что он показывал в первом сезоне», — заявил Шпилевский.

В июне 2024-го Кокорин признался, что на данный момент считает невозможным свое возвращение в Россию. «По личным соображениям. Пока не могу рассказать», — отметил футболист.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он забил 13 мячей в 29 матчах. В России нападающий выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».