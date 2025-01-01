В МВД отчитались о происшествиях в России в новогоднюю ночь

Волк: празднование Нового года в России прошло без происшествий

Празднование Нового года в России прошло без происшествий, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что в ночь на 1 января на территории страны состоялись 3,5 тысячи новогодних мероприятий, в них приняли участие более 2,2 миллиона человек. К обеспечению общественного порядка привлекли 41,3 тысячи сотрудников полиции, росгвардейцев, участников общественных организаций правоохранительной направленности и представителей частных охранных структур, отчиталась Волк.

Ранее россиян предупредили о риске получить штраф во время празднования Нового года. Юрист напомнила о запрете на распитие спиртного в общественных местах — сотрудники полиции могут оштрафовать нарушителей на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей. Штрафы в новогоднюю ночь грозят и любителям фейерверков во дворах. За несоблюдение правил использования пиротехники может последовать штраф в размере 5-15 тысяч рублей.