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18:09, 1 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье нашли альтернативу после остановки транзита газа через Украину

ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь после остановки украинского транзита газа
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Молдавская ГРЭС в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину 1 января перешла на уголь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый приднестровский».

«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за отсутствия газа и завершения контракта с Молдавией электростанция остановила поставки электричества в соседнюю страну.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

Ранее Европе предрекли дефицит газа из-за остановки транзита через Украину. Крупнейший энергооператор Словакии также отметил, что остановка украинского транзита приведет к росту цен на оптовых рынках.

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