В Раде пожаловались на обошедшие ПВО и попавшие почти в офис Зеленского беспилотники

Нардеп Безуглая: в Киеве БПЛА обошли ПВО и попали почти в офис Зеленского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале пожаловалась, что в Киеве беспилотники обошли систему противовоздушной обороны (ПВО) и попали почти в офис президента Украины Владимира Зеленского.

По словам нардепа, это произошло из-за того, что военнослужащих из огневых групп перенаправили в пехоту.

«Это следствие системных, застарелых проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили — не говоря уже о других городах», — заявила Безуглая.

Она добавила, что системы противовоздушной обороны Patriot иногда «ставят в противоположную сторону» и до сих пор не перемещают.

1 января Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в результате взрывов в Киеве пострадало одно из зданий регулятора. По данным Нацбанка, загорелась крыша корпуса в Печерском районе украинской столицы.

В первый день года в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны. Столичный мэр Виталий Кличко рассказал о работе ПВО и призвал граждан оставаться в укрытиях. Деталей он не привел.