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00:45, 1 января 2025Экономика

В России защитили ипотечников

С января в России начал работать Стандарт защиты ипотечных заемщиков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 1 января 2025 года в России начал действовать стандарт защиты ипотечных заемщиков. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Регулятор пояснил, что основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках.

Среди прочего перед заключением соглашения о пониженной процентной ставке банк должен будет предоставить заемщику расчеты, которые позволят понять разницу в полной стоимости кредита с этой опцией и без нее. Практику таких соглашений к июлю 2025 года вовсе прекратят.

Кроме того, в первоначальный взнос запретят включать кредитные средства и «ипотечный кешбэк». ЦБ рекомендовал заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80 процентов справедливой стоимости предмета ипотеки.

Как говорил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, С текущими ставками (ключевая ставка на момент публикации заметки составляет 21 процент годовых) невыгодно брать ипотеку на срок от 25 лет — заемщикам придется переплатить втрое больше, чем по займу на 10 лет с такими же условиями.

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