В США нашли самый большой тайник со взрывчаткой в истории

CBS: в Вирджинии ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с бомбами

Во время задержания жителя Вирджинии агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили самый большой в истории тайник с самодельными бомбами. Об этом сообщил телеканал CBS.

Местный житель Брэд Спаффорд был задержан 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Также обыск прошел на ферме в округе Айл-оф-Уайт, которая принадлежит подозреваемому. Именно там и нашли взрывчатку.

«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — говорится в ходатайстве прокурора об аресте подозреваемого, которое цитирует телеканал.

Ранее сообщалось, что в США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов. Запрещенные вещества были спрятаны в грузе болгарского перца.