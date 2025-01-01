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02:52, 1 января 2025Мир

В США нашли самый большой тайник со взрывчаткой в истории

CBS: в Вирджинии ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с бомбами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jamal Wilson / Reuters

Во время задержания жителя Вирджинии агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили самый большой в истории тайник с самодельными бомбами. Об этом сообщил телеканал CBS.

Местный житель Брэд Спаффорд был задержан 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Также обыск прошел на ферме в округе Айл-оф-Уайт, которая принадлежит подозреваемому. Именно там и нашли взрывчатку.

«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — говорится в ходатайстве прокурора об аресте подозреваемого, которое цитирует телеканал.

Ранее сообщалось, что в США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов. Запрещенные вещества были спрятаны в грузе болгарского перца.

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