Юрист напомнила о наказании за продажу алкоголя подросткам

Спиридонова: за продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф до ₽500 тыс.

За продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, а в случае многократного нарушения — уголовная ответственность. Об этом напомнила юрист Мария Спиридонова в беседе с РИА Новости.

«Продажа алкоголя в соответствии с действующим законодательством несовершеннолетним в РФ запрещена. Новогодняя ночь — не исключение. Нарушение данного запрета может повлечь как административную, так и уголовную ответственность», — подчеркнула Спиридонова.

Она напомнила, что за продажу алкоголя подросткам физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. В свою очередь, для должностных и юридических лиц максимальная сумма взыскания составит 200 и 500 тысяч рублей соответственно.

В случае неоднократной продажи алкоголя несовершеннолетним виновным грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей. Также предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам.

