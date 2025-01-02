Число жертв стрельбы в Черногории выросло

Число погибших при стрельбе в Черногории достигло 12 человек

Число жертв стрельбы в черногорском городе Цетинье достигло 12 человек. Об этом со ссылкой на прокурора Высшей государственной прокуратуры европейской страны Андрияну Настич сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, среди погибших оказалось двое детей. Она добавила, что 45-летний Ацо Мартинович, который сам позднее скончался после попытки самоубийства, совершил убийства в пяти разных местах.

Уточняется, что трое раненых в результате происшествия находятся в стабильно тяжелом состоянии, а еще один — в критическом.

Как ранее информировал телеканал RTCG, некоторые из погибших были родственниками злоумышленника, а инцидент произошел после его ссоры с одним из них. Черногорские правоохранители заявили, что речь идет о «единичном происшествии, не связанном с разборками организованных криминальных групп».

Власти балканской государства приняли решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура.