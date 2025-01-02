Экономист дал прогноз по развитию мировой экономики в 2025 году

Экономист Кульбака: для мировой экономики 2025 год будет похож на предыдущий

Глобальных изменений в мировой экономике в 2025 году ждать не стоит, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по развитию мировой экономики в новом году.

По словам специалиста, экономика — достаточно инерционный механизм, и какие-то резкие трансформации в ней быстро не происходят.

Для глобальных экономик никаких серьезных проблем не будет, скорее всего, будет дальше развиваться какое-то переформатирование торговых потоков, но оно будет незначительным. Если говорить о макроэкономике, то год-два — это вообще не срок для больших и крупных экономик, для мировой экономики это очень маленький срок. Какие-то изменения, которые будут, будут видны на горизонте пяти-семи лет, не меньше. Скорее всего, год для мира в целом будет похож на предыдущий Николай Кульбака экономист

Изменений для крупных экономик не ожидается

«Вероятнее всего, мы не будем видеть никаких сильных изменений ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии. Единственное, что можно сейчас сказать, вероятнее всего, будет неплохо себя чувствовать американская экономика, там пока никаких особенных проблем не просматривается. В принципе могут быть определенные проблемы у европейской экономики, но опять же большинство из этих проблем не будут какими-то критическими. Наиболее проблемной может быть ситуация в Китае. Здесь в принципе вопрос того, как дальше Китай дальше будет развиваться, насколько его потенциала развития будет хватать дальше, сказать очень сложно», — сказал он.

По словам Николая Кульбаки, у КНР сейчас есть два основных фактора, которые сдерживают развитие экономики.

«У Китая сейчас есть две жесткие проблемы, это, во-первых, демографический фактор, потому что идет резкое сокращение трудоспособного населения. Вторая проблема заключается в том, что Китай, похоже, исчерпал весь свой потенциал роста и сейчас движется по инерции на старых дрожжах. То, что сейчас делает китайское руководство, такой рост жесткого регулирования приводит к тому, что этот потенциал еще больше уменьшается. Это риск возникновения рецессия, может быть, не на горизонте одного года, но на горизонте нескольких лет вполне вероятно. Тогда это будут проблема, в том числе и для России», — объяснил он.

Главные проблемы экономики связаны с геополитикой

Проблема мировой инфляции не будет одной из ключевых, отметил специалист. Основные сложности для экономического роста будут связаны с геополитическими вопросами.

Мировая инфляция в принципе не очень высока. Это локальная проблема отдельных стран, она существует, но в целом серьезной инфляции в мире взяться пока неоткуда Николай Кульбака экономист

«Главная трудность будет заключаться в том, чтобы пытаться понять, как жить в условиях, когда есть большое количество локальных проблем и конфликтов, которые надо увязывать между собой. Это и проблемы миграции, это и проблемы бедности, это и проблемы национальных конфликтов, которые есть в целом ряде стран. Как это все вместе взаимоувязать, как добиться в этих условиях экономического роста — это будет самая главная и сложная проблема», — заключил экономист.

Наиболее значимым риском на следующий год для российской экономики с точки зрения крупного бизнеса будет сохранение высокой ключевой ставки Центробанка на длительный срок, пишет РБК. Большинство участников рынка ожидают, что показатель сохранится в диапазоне от 18 до 20 процентов.