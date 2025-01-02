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15:40, 2 января 2025Мир

Эксперт рассказал об упущенном шансе Украины победить в конфликте с Россией

Полковник Кемп: Украина упустила шанс победить в конфликте с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украина упустила шанс победить в конфликте с Россией два года назад. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в колонке для газеты The Telegraph.

«Мы не должны ошибаться, полагая, что Украина и Запад близки к победе в этом конфликте. К сожалению, такая возможность была упущена по меньшей мере два года назад», — отметил он.

Эксперт считает, что это произошло из-за отсутствия решимости в Европе и страха перед эскалацией в США. Он подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон отказали Украине в необходимом оружии. По его словам, Киев не смог остановить российское наступление и не сможет сделать этого без существенного усиления поддержки, которая вряд ли будет оказана.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «радостная» речь Зеленского на фоне нехватки у Вооруженных сил Украины солдат на передовой и произвола военкомов свидетельствуют об отрыве украинского лидера от реальности.

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