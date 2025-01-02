Еще одну украинскую ракету сбили над российским регионом

В Курской области сбили ракету ВСУ

Еще одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курской областью. Об этом 2 января сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

Помимо этого, в четверг, 2 января, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами России. По два дрона сбили над Белгородской, Брянской и Орловской областями, еще один — над Курской областью.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими войсками села Ивановское в Курской области пострадала сотрудница Дома культуры. По предварительной информации, у женщины сотрясение головного мозга. Для лечения ее направят в областную клиническую больницу.