На Украине прошло факельное шествие бандеровцев

«Страна.ua»: во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Во Львове прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало ролик, на котором видна толпа людей с факелами на одной из площадей Львова.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями Степана Бандеры с днем рождения, который отмечается 1 января.

Также стало известно, что на Украине захотели перезахоронить Бандеру.