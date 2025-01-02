Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:09, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине прошло факельное шествие бандеровцев

«Страна.ua»: во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Во Львове прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало ролик, на котором видна толпа людей с факелами на одной из площадей Львова.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями Степана Бандеры с днем рождения, который отмечается 1 января.

Также стало известно, что на Украине захотели перезахоронить Бандеру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Из Харьковской области эвакуировали почти 11 тысяч человек. Как идут боевые действия в регионе?

      Украинского блогера выкрали после критики Зеленского

      ФБР назвало число погибших при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане

      Байден рассказал об исполнителе теракта в Новом Орлеане

      В США изучат возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе

      На Украине прошло факельное шествие бандеровцев

      Названы условия выхода на пенсию в 2025 году

      Устроивший стрельбу в кафе Черногории умер после попытки самоубийства

      Маск заявил о связи взрыва Tesla Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

      Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше