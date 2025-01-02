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19:40, 2 января 2025Мир

МИД Турции заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине

Фидан: Турция выступает за немедленное прекращение огня на Украине
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Турция выступает за немедленное прекращение огня на Украине, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Его слова приводит ТАСС.

На эту тему дипломат высказался в ходе пресс-конференции в Анкаре после переговоров со своим бельгийским коллегой Бернаром Квентином. По его словам, конфликт должен как можно скорее прекратиться, а вызванные им миграционные, экономические и другие кризисы должны завершиться.

Фидан затронул и тему Сирии. Он понадеялся, что народ республики «как можно скорее построит свое собственное будущее».

До этого бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал возможные детали мирного соглашения. Он допустил, что Киев при заключении мирного соглашения могут обязать не пытаться воевать за утраченные территории.

Ранее Фидан допустил, что украинский конфликт может дойти до применения ядерного оружия. По его словам, Анкара видит соответствующие признаки. В то же время турецкая сторона приложит все усилия для завершения конфликта на Украине.

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