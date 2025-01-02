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15:23, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине сократилось число готовых терпеть конфликт «сколько потребуется»

КМИС: все меньше украинцев готовы терпеть конфликт сколько потребуется
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Все меньше украинцев оказались готовы терпеть тяготы конфликта сколько потребуется. Такие данные показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает ТАСС.

«Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 63 процентов», — говорится в сообщении КМИС. Между началом октября и декабрем 2024 года показатель достигал 57 процентов. При этом в прошлые годы речь шла о 71-73 процентах, сказано в исследовании института.

Ранее стало известно, что каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе Евросоюза. Процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе ЕС, в октябре 2022 года составляло до 88 процентов, а в декабре 2024 года показатель сократился до 55 процентов.

Владимир Зеленский также признавал, что украинцы устали от военного конфликта. При этом вера людей в армию страны не пропала, уточнял он.

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