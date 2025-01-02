На Украине сократилось число готовых терпеть конфликт «сколько потребуется»

КМИС: все меньше украинцев готовы терпеть конфликт сколько потребуется

Все меньше украинцев оказались готовы терпеть тяготы конфликта сколько потребуется. Такие данные показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает ТАСС.

«Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 63 процентов», — говорится в сообщении КМИС. Между началом октября и декабрем 2024 года показатель достигал 57 процентов. При этом в прошлые годы речь шла о 71-73 процентах, сказано в исследовании института.

Ранее стало известно, что каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе Евросоюза. Процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе ЕС, в октябре 2022 года составляло до 88 процентов, а в декабре 2024 года показатель сократился до 55 процентов.

Владимир Зеленский также признавал, что украинцы устали от военного конфликта. При этом вера людей в армию страны не пропала, уточнял он.

