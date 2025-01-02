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21:28, 2 января 2025Мир

На Западе назвали способную уничтожить НАТО и Евросоюз страну

Журналист Чей Боуз заявил, что Украина уничтожит НАТО и Евросоюз
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Журналист из Ирландии Чей Боуз назвал Украину государством, способным уничтожить Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС). Он написал об этом на своей странице в социальной сети X.

«Когда историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока», — отметил западный журналист.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня, однако не намерены размещать миротворцев под флагом НАТО.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия никогда не позволит Украине вступить в НАТО, поэтому подобный сценарий бессмысленно обсуждать. Он добавил, что РФ в противостоянии с Западом может диктовать условия и не соглашаться на неприемлемые требования, и НАТО ничего не сможет с этим сделать.

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