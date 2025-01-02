Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Брянской областью

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он отметил, что пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные и экстренные службы. Губернатор поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО.

До этого в Брянской области сбили беспилотник в ночь на 2 января. 1 января силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью регионами. Дроны сбили в период с 17:30 по 20:00 по московскому времени. Десять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, еще три — над Курской областью, и по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областью.

