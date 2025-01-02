Над Орловской областью сбили четыре беспилотника

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника сбили над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте происшествия начали работу представители оперативных служб. По словам главы региона, никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Россией. В ведомстве уточнили, что один дрон сбили над Курской областью, еще по два — над Белгородской, Брянской и Орловской областями.

Также стало известно, что над Курской областью уничтожили еще одну украинскую ракету.