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23:18, 2 января 2025Россия

Над Орловской областью сбили четыре беспилотника

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Четыре украинских беспилотника сбили над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте происшествия начали работу представители оперативных служб. По словам главы региона, никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Россией. В ведомстве уточнили, что один дрон сбили над Курской областью, еще по два — над Белгородской, Брянской и Орловской областями.

Также стало известно, что над Курской областью уничтожили еще одну украинскую ракету.

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