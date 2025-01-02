Минобороны России: над пятью российскими регионами за ночь уничтожили 13 БПЛА

За ночь с 1 на 2 января уничтожили 13 украинских беспилотный летательный аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ходе ночи силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 украинских беспилотников: один был сбит над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, еще четыре — над Курской, и один — над Калужской областями.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли более 1,5 тысячи ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году.