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07:31, 2 января 2025Россия

Над пятью российскими регионами за ночь уничтожили 13 БПЛА

Минобороны России: над пятью российскими регионами за ночь уничтожили 13 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За ночь с 1 на 2 января уничтожили 13 украинских беспилотный летательный аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ходе ночи силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 украинских беспилотников: один был сбит над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, еще четыре — над Курской, и один — над Калужской областями.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли более 1,5 тысячи ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году.

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