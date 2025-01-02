Подсчитаны удары России по военным целям на Украине в 2024 году

МО РФ: ВС нанесли более 1,5 тыс. ударов по военным целям на Украине в 2024 году

Российские войска нанесли более 1,5 тысячи ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году. Об этом говорится в данных Минобороны (МО) РФ, передает ТАСС.

Согласно информации, размещенной в еженедельных отчетах Министерства обороны России, с начала года было проведено свыше 1,5 тысячи групповых атак с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Основными целями этих ударов стали места расположения Вооруженных сил Украины и наемников, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетические системы, поддерживающие их работу, и эшелоны с военной техникой. Кроме того, было осуществлено не менее пяти масштабных атак.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что цели ударов на Украине Москва выбирает, исходя из угроз России. По словам Лаврова, российские военные наносят удары по точкам, с которых Вооруженными силами Украины обстреливаются территории РФ.