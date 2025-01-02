Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 2 января 2025Россия

Подсчитаны удары России по военным целям на Украине в 2024 году

МО РФ: ВС нанесли более 1,5 тыс. ударов по военным целям на Украине в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли более 1,5 тысячи ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году. Об этом говорится в данных Минобороны (МО) РФ, передает ТАСС.

Согласно информации, размещенной в еженедельных отчетах Министерства обороны России, с начала года было проведено свыше 1,5 тысячи групповых атак с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Основными целями этих ударов стали места расположения Вооруженных сил Украины и наемников, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетические системы, поддерживающие их работу, и эшелоны с военной техникой. Кроме того, было осуществлено не менее пяти масштабных атак.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что цели ударов на Украине Москва выбирает, исходя из угроз России. По словам Лаврова, российские военные наносят удары по точкам, с которых Вооруженными силами Украины обстреливаются территории РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

      Оставшееся на Запорожской АЭС зарубежное оборудование заменят на российское

      Маск обвинил Байдена в госизмене

      Экономист дал прогноз по развитию мировой экономики в 2025 году

      В Черкасской области Украины прогремели взрывы

      Подсчитаны удары России по военным целям на Украине в 2024 году

      Путин призвал разработать проект основ языковой политики России

      В США дали прогноз после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

      Посол оценил возможность роста экспорта чая и кофе из Кении в Россию

      Названа главная задача военных в зоне СВО в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше