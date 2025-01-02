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12:04, 2 января 2025Экономика

Новые выбросы мазута нашли на берегу в Анапе

МЧС: в Анапе на берегу нашли новые выбросы мазута после разлива топлива
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

На берегу Черного моря в Анапе нашли новые выбросы мазута после разлива топлива из затонувших танкеров, сообщило МЧС России 2 января.

Ширина выбросов составляет до трех метров. МЧС заверило, что контролирует обстановку с помощью космического мониторинга и пеших групп.

В свою очередь, новый выброс подтвердил и замглавы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов. Он рассказал, что небольшие порции мазута на берег выбрасывает почти каждый день, сославшись на сильный шторм в море. По его словам, их уборка уже началась. Он пообещал убрать мазут к вечеру.

МЧС добавило, что его сотрудники, а также волонтеры собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее о новых выбросах мазута сообщалось 29 декабря. До этого МЧС России сообщило, что из-за ситуации с разливом мазута в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем вводится федеральный режим ЧС.

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