Новые выбросы мазута нашли на берегу в Анапе

МЧС: в Анапе на берегу нашли новые выбросы мазута после разлива топлива

На берегу Черного моря в Анапе нашли новые выбросы мазута после разлива топлива из затонувших танкеров, сообщило МЧС России 2 января.

Ширина выбросов составляет до трех метров. МЧС заверило, что контролирует обстановку с помощью космического мониторинга и пеших групп.

В свою очередь, новый выброс подтвердил и замглавы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов. Он рассказал, что небольшие порции мазута на берег выбрасывает почти каждый день, сославшись на сильный шторм в море. По его словам, их уборка уже началась. Он пообещал убрать мазут к вечеру.

МЧС добавило, что его сотрудники, а также волонтеры собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее о новых выбросах мазута сообщалось 29 декабря. До этого МЧС России сообщило, что из-за ситуации с разливом мазута в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем вводится федеральный режим ЧС.