Российские СМИ призвали не транслировать прогнозы гадалок и астрологов

Вице-спикер Чернышов призвал СМИ не транслировать прогнозы гадалок и астрологов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал российские СМИ не транслировать прогнозы гадалок и астрологов. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий напомнил о том, что в Египте национальная организация телерадиовещания запретила государственным телеканалам и радио пускать в эфир псевдонаучных «экспертов» и призвал Россию воспользоваться этим опытом.

Чернышов подчеркнул, что мир живет в век технологий и научного прогресса. Он считает необходимым транслировать образовательные проекты и рассказы о достижении науки и культуры, подобный контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия населения к СМИ.

«Такие материалы зачастую преподносятся как развлекательный или нейтральный контент, но, по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки», — добавил вице-спикер.

Он пообещал направить соответствующее обращение в адрес крупнейших изданий и призвал бороться с таким социальным явлением, как гадалки, астрологи, маги и прочие «предсказатели».

Ранее Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством. Решение вынесли на основе дела гадалки, взявшей за услугу три миллиона рублей.

В свою очередь в Российской академии наук (РАН) заявили, что гадание на картах Таро является лженаукой, а тарологи — мошенниками.

