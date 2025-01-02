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18:28, 2 января 2025Культура

Стало известно о десятом выдвижении Набокова на Нобелевскую премию

ТАСС: Владимир Набоков 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе
Дмитрий Воронин

Фото: Horst Tappe / Hulton Archive / Getty Images

Знаменитый писатель-модернист, поэт и переводчик Владимир Набоков (1899-1976) не менее десяти раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, которую так и не получил. Об этом со ссылкой на державшиеся в секрете в течение полувека архивные документы сообщает ТАСС.

Списки номинантов 50-летней давности, с которыми ознакомился корреспондент агентства, свидетельствуют, что кандидатуру Набокова предложили литературоведы из университетов США, Германии, Югославии и Нидерландов, но Нобелевский комитет по сути не стал ее рассматривать, подтвердив, что «предложение было отклонено несколько раз».

Русского и американского писателя до этого номинировали на премию в 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1973 годах. Лауреатами в 1974-м в итоге стали шведские писатели Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон. За это, напоминает агентство, членов Шведской академии обвинили в местной прессе в приступе «национализма и провинциализма», а само решение назвали катастрофичным.

Ранее в США обнаружили неизвестное стихотворение Владимира Набокова, посвященное Супермену. Произведение The Man of Tomorrowʼs Lament («Плач человека завтрашнего дня») написано от лица супергероя, который страдает из-за того, что не может иметь детей от своей подруги. В 1943 году писатель отправил произведение редактору еженедельника New Yorker Чарльзу Пирсу, но тот не дал согласия на публикацию, отметив, что читатели его, скорее всего, не поймут.

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