Стало известно о десятом выдвижении Набокова на Нобелевскую премию

ТАСС: Владимир Набоков 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе

Знаменитый писатель-модернист, поэт и переводчик Владимир Набоков (1899-1976) не менее десяти раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, которую так и не получил. Об этом со ссылкой на державшиеся в секрете в течение полувека архивные документы сообщает ТАСС.

Списки номинантов 50-летней давности, с которыми ознакомился корреспондент агентства, свидетельствуют, что кандидатуру Набокова предложили литературоведы из университетов США, Германии, Югославии и Нидерландов, но Нобелевский комитет по сути не стал ее рассматривать, подтвердив, что «предложение было отклонено несколько раз».

Русского и американского писателя до этого номинировали на премию в 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1973 годах. Лауреатами в 1974-м в итоге стали шведские писатели Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон. За это, напоминает агентство, членов Шведской академии обвинили в местной прессе в приступе «национализма и провинциализма», а само решение назвали катастрофичным.

Ранее в США обнаружили неизвестное стихотворение Владимира Набокова, посвященное Супермену. Произведение The Man of Tomorrowʼs Lament («Плач человека завтрашнего дня») написано от лица супергероя, который страдает из-за того, что не может иметь детей от своей подруги. В 1943 году писатель отправил произведение редактору еженедельника New Yorker Чарльзу Пирсу, но тот не дал согласия на публикацию, отметив, что читатели его, скорее всего, не поймут.