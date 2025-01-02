Три человека погибли в ДТП в Крыму

МВД: при столкновении легковушек в Крыму пять человек пострадали, трое погибли

Три человека погибли в результате ДТП в Крыму, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

«Погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Калина", двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля "Лада Калина"», — указано в сообщении.

Отмечается, что водитель Chevrolet 1993 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с «Калиной». По факту происшествия ведется проверка.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Таиланде россиян. Утверждается, что все 27 пострадавших в ДТП живы и находятся в больнице.