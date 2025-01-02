Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 2 января 2025Россия

Три человека погибли в ДТП в Крыму

МВД: при столкновении легковушек в Крыму пять человек пострадали, трое погибли
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Три человека погибли в результате ДТП в Крыму, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

«Погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Калина", двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля "Лада Калина"», — указано в сообщении.

Отмечается, что водитель Chevrolet 1993 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с «Калиной». По факту происшествия ведется проверка.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Таиланде россиян. Утверждается, что все 27 пострадавших в ДТП живы и находятся в больнице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии ответят на решение Зеленского остановить транзит газа

      Факельное шествие бандеровцев на Украине назвали позором Запада

      В европейском городе запретили курить на улицах

      Трамп назвал президентство Байдена абсолютной катастрофой

      Раскрыто последствие вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ

      В Приднестровье отреагировали на прекращение поставок газа из России

      На Западе назвали способную уничтожить НАТО и Евросоюз страну

      Цены на газ в Европе выросли до уровня октября 2023 года

      Власти раскрыли последствия ракетного удара ВСУ по курскому селу

      Здания парламента Украины получили повреждения после взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше