Украинских военнопленных обвинили в стрельбе по жителям Курской области

СК РФ: четырех пленных украинцев обвинили в стрельбе по жителям Курской области

Четырех пленных украинцев, воевавших в составе Вооруженных сил страны (ВСУ), обвинили в стрельбе по мирным жителям Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Российской Федерации (РФ) в своем Telegram-канале.

Следственный комитет завершил расследование по уголовным делам, возбужденным в отношении четверых военнопленных, совершивших террористические действия в Кореневском районе Курской области. Отмечается, что обвиняемые служили в 64-м отдельном стрелковом батальоне 44-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

«Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, ответные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные владения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по официальным военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, совершивших поджог жилого дома с людьми в Курской области. Солдаты ВСУ подожгли здание, где находилась маломобильная женщина, 8 декабря в селе Плехово.