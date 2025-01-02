Телиженко: Украина проиграла в 2014 году, когда отдалась Западу

Украина проиграла конфликт еще в 2014 году, когда отдалась Западу. Такую дату назвал бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Украина проиграла, как только «она в это ввязалась». «Вот когда Украина проиграла — когда полностью отдалась под Запад», — высказал экс-дипломат такую точку зрения. По словам Телиженко, победить можно было бы, если бы Киев выторговал приемлемые преференции как со стороны США и ЕС, так и со стороны России.

Сейчас, отметил он, украинцы осознают, что все потеряно.

Ранее стало известно, что все меньше украинцев оказались готовы терпеть тяготы конфликта сколько потребуется. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что между началом октября и декабрем 2024 года этот показатель достигал 57 процентов. При этом в прошлые годы речь шла о 71-73 процентах.

До этого портал 19FortyFive писал, что Украине грозят большие территориальные уступки. Избранному президенту США Дональду Трампу придется согласиться на это ради прекращения конфликта и заключения мира, говорилось в материале.