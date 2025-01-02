В Красноярске запретили продавать бензин в канистрах из-за поджогов банкоматов

В Красноярске МВД запретило автозаправочным станциям (АЗС) продавать бензин в любую тару, кроме бака транспортного средства, включая канистры. Об этом сообщила сеть АЗС «Ачинск-Нефть» в своем Telegram-канале.

«Как вы знаете, в стране и в нашем городе участились случаи поджогов. В связи с этим МВД обязало все АЗС в городе запретить продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака транспортных средств — на период до 9 января 2025 года», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщает портал NGS24, в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю заявили, что у ведомства нет полномочий запрещать что-либо к продаже, и тему они не комментируют. Однако источник портала в правоохранительных органах подтвердил негласный запрет на продажу топлива в канистры.

Ранее в Подмосковье неизвестные за одну ночь подожгли две электрички. Инциденты произошли ночью 30 декабря в Лобне и Дмитрове, злоумышленники проникли на территорию станций, разбили стекло и подожгли кабину машиниста.