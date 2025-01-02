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23:47, 2 января 2025Бывший СССР

В Раде возмутились решением Зеленского по газу

Дубинский: Зеленский остановкой транзита газа из РФ разрушает экономику Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от транзита российского газа, наносит ущерб экономике страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он назвал вредительством решение главы государства, отметив, что оно навредит украинской экономике, но принесет выгоду американским и катарским продавцам сжиженного природного газа (СПГ).

«Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что команда украинского лидера уничтожает и другие отрасли экономики «в угоду партнерам».

Ранее Зеленский назвал остановку транзита российского газа через Украину «одним из самых крупных поражений Москвы». По его словам, большинство европейских стран адаптировались к изменениями.

Подача российского газа через Украину стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года, заявили в «Газпроме».

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