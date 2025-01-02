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12:50, 2 января 2025Силовые структуры

В России ребенок спас мать от смерти за час до Нового года

В Санкт-Петербурге ребенок вызвал полицию и спас мать за час до Нового года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге ребенок вызвал полицию и спас мать от смерти за час до Нового года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, отец мальчика попытался задушить жену. Ребенок это увидел и вызвал полицию. Звонок в дежурную часть поступил 31 декабря в 23:00.

По вызову приехали сотрудники правоохранительных органов и выяснили, что между женщиной и ее мужем произошел конфликт — мужчина несколько раз ударил жену по голове. Пострадавшую забрали в больницу.

У россиянки диагностировали перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также закрытую черепно-мозговую травму. На шее женщины обнаружили следы удушения. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пьяный дебошир напал на фельдшера в новогоднюю ночь — мужчина сначала приставал к медику, а затем разбил ей голову чемоданом с медикаментами, который у нее же и отобрал.

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