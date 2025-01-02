В российском регионе уничтожили еще два украинских беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над регионом. Об этом он написал в Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что над областью были обнаружены и сбиты еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах происшествия.
Ранее сообщалось, что над пятью российскими регионами за ночь уничтожили 13 БПЛА. Один был сбит над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, еще четыре — над Курской, и один — над Калужской областями.