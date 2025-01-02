В российском регионе уничтожили еще два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА ВСУ над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над регионом. Об этом он написал в Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что над областью были обнаружены и сбиты еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах происшествия.

Ранее сообщалось, что над пятью российскими регионами за ночь уничтожили 13 БПЛА. Один был сбит над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, еще четыре — над Курской, и один — над Калужской областями.