В США оценили рост доходов российских миллиардеров в 2024 году

Bloomberg: состояние 25 россиян за 2024 год выросло на $18,5 млрд

Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 18,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 25 россиян, за прошлый год они увеличили свое состояние на 18,5 миллиарда долларов. Больше всех за год заработал Владимир Лисин, его состояние выросло более чем на пять миллиардов долларов.

Данные основываются на стоимости акций компаний, которые принадлежат миллиардерам. Общее состояние, согласно подсчетам BBI, на начало года составляло 347,62 миллиарда долларов.

Первое место среди россиян-миллиардеров и 54-е место в глобальном рейтинге занимает акционер «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на 736 миллионов долларов, до 31,8 миллиарда. На втором месте и 62-е место в глобальном рейтинге Лисин с 29 миллиардов долларов, на третьем и 71-е место в глобальном рейтинге совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который за год разбогател на 2,59 миллиарда долларов — до 27,2 миллиарда.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена оштрафовали почти на миллион долларов за обход санкций.