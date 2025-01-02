Военкор сообщил о ликвидации начальника штаба «Запад» ВСУ

Военкор Поддубный: ликвидирован высокопоставленный полковник ВСУ Селецкий

На Украине ликвидирован начальник штаба оперативного командования Вооруженных сил страны (ВСУ) «Запад», полковник Александр Селецкий. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Однако, уточнил военкор, также имеются сведения, что высокопоставленный офицер умер из-за проблем со здоровьем.

Селецкий принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022-м он нес службу на Запорожском направлении. Telegram-канал «Северный ветер» утверждает, что полковник участвовал в разработке операции по вторжению в Курскую область.

15 декабря Поддубный сообщил, что российские войска ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко. Он отметил, что Дупешко был участником переподготовки офицеров ВСУ по стандартам армии США. Военкор выяснил, что военного ликвидировали ударом российского беспилотника на покровском направлении.