Зеленского упрекнули в незнании цветов флага Украины

РИА Новости: Зеленский перепутал цвета флага Украины в новогоднем обращении

Владимир Зеленский перепутал цвета флага Украины в своем новогоднем обращении к гражданам Украины, назвав его «сине-желтым». Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы такие (Сильные. — прим. «Ленты.ру»), доказывали не раз. Наши спортсмены (…), наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — сказал он.

Отмечается, что на Украине принято называть государственный флаг «жовто-блакитним» (желто-голубым). Как отмечает агентство, пользователи сети предположили, что речь для новогоднего поздравления Зеленского в оригинале была написана на английском языке, так как в нем нет прилагательного «голубой». Кроме того, это может подтверждаться тем, что в других странах, в отличие от Украины, цвета на государственных флагах перечисляют сверху вниз.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал новогоднее обращение Владимира Зеленского. По его словам, «радостная» речь украинского лидера на фоне нехватки у Вооруженных сил Украины солдат на передовой и произвола военкомов демонстрирует его оторванность от реальности.